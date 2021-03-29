Erzincan Refahiye Nüfusu 2020 - 2021 |  Refahiye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzincan Refahiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan Refahiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Refahiye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Refahiye ilçesinin bağlı bulunduğu Erzincan ilinde 234 bin 431 kişi yaşamaktadır. Erzincan ili 11815 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,76 (km²) si Refahiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan Refahiye nüfusu 11 bin 469 kişidir.

Erzincan Toplam Nüfusu Kaçtır?

234,431 kişidir.

Refahiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

11,469 kişidir.

Refahiye Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6,929 kişidir.

Erzincan Refahiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,8 olarak gerçekleşmiştir.

Refahiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,646812 Enlem : 37,646812

Refahiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzincan iline bağlı bulunan Refahiye ilçesinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Refahiye ilçesinin bağlı olduğu Erzincan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Refahiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020