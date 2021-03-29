Erzincan Üzümlü Nüfusu 2020 - 2021 |  Üzümlü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzincan Üzümlü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan Üzümlü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Üzümlü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Üzümlü ilçesinin bağlı bulunduğu Erzincan ilinde 234 bin 431 kişi yaşamaktadır. Erzincan ili 11815 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 601 (km²) si Üzümlü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan Üzümlü nüfusu 13 bin 587 kişidir.

Erzincan Toplam Nüfusu Kaçtır?

234,431 kişidir.

Üzümlü İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,587 kişidir.

Üzümlü Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,349 kişidir.

Erzincan Üzümlü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,9 olarak gerçekleşmiştir.

Üzümlü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,679581 Enlem : 26,679581

Üzümlü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzincan iline bağlı bulunan Üzümlü ilçesinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Üzümlü ilçesinin bağlı olduğu Erzincan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Üzümlü ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020