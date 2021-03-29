Erzincan Tercan Nüfusu 2020 - 2021 |  Tercan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzincan Tercan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzincan Tercan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzincan Tercan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tercan ilçesinin bağlı bulunduğu Erzincan ilinde 234 bin 431 kişi yaşamaktadır. Erzincan ili 11815 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,637 (km²) si Tercan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzincan Tercan nüfusu 16 bin 636 kişidir.

Erzincan Toplam Nüfusu Kaçtır?

234,431 kişidir.

Tercan İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,636 kişidir.

Tercan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11,323 kişidir.

Erzincan Tercan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tercan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,385052 Enlem : 40,385052

Tercan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzincan iline bağlı bulunan Tercan ilçesinin telefon alan kodu 0 446 şeklinde başlamaktadır.

Tercan ilçesinin bağlı olduğu Erzincan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tercan ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzincan ilinin plaka kodu 24 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020