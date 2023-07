Evlilik okulunda sertifikalarını aldılar

Toplumun çekirdek yapısı olan aileye büyük önem veren Şahinbey Belediyesi, düzenlediği Evlilik Okulu projesiyle 750 çifte daha evliliğin önemi ile ilgili eğitimler verilerek sertifikaları verdi.

Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde bu güne kadar 44 bin 299 çifte evliliğin önemi ile ilgili eğitimler verildi. Verilen eğitimler sonrasında yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası, evli çiftlere ise çay veya kahve makinası hediye ediliyor.

Haberin Devamı

GÜZEL BAKARSAN GÜZEL GÖRÜRSÜN

Evlilikte karşılıklı hoşgörünün önemli olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Evliliğin ilk yılları hayatınızın baharını yaşadığınız en güzel zamanlardan birisidir. Hayatın her aşamasında zorluklar var ama zorluktan korkmak yok. Engeller takılmak için değil aşmak içindir. El ele gönül gönüle verirseniz aşamayacağınız bir engel yok. Bu nedenle olumsuzluklara takılıp kafa yormayın. Her zaman olumlu ve pozitif düşünmemiz gerekiyor. Güzel düşünen güzel görür ve hayattan lezzet alır. Peygamberimiz (S.A.V) sahabelerle birlikte yolda yürürken, bir köpek leşi görmüşler ve köpek leşi ağır bir şekilde kokuyormuş. Herkes burnunu tutarken Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Şuna bakın dişleri inci gibi dizilmiş" demiş. Mesele her çirkinlikte bir güzellik görebilmek. Şimdiden tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 6 oyuncusuyla yolları ayırdı

Yürek dağlayan haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var Türkiye!

İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!

CHP Pendik'ten Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü açıklaması

Dönerken önce otomobile çarpıp sonra dükkana dalan araç, çalışanları korkuttu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, Türk takımlarının rakipleri belli oldu! İşte o takımlar!

Cezayir’de sıcak gündem! Orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetti!

Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etti, Hırvatistan’dan şampiyonluk getirdi