Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 6 oyuncusuyla yolları ayırdı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonu Avrupa ve lig şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımının sezon yapılanması başladı. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan oyuncularla ilgili açıklama yaparak, "Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollarımız ayrılmıştır. Tarihimizin en büyük başarısı olan Avrupa şampiyonluğu'nun birer parçası olarak her zaman hatırlanacak oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

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