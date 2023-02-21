İlya Krupskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Krupskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Krupskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Krupskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Krupskyi 2 Ekim 2004 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Крупський Ілля Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Krupskyi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. İlya Krupskyi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İlya Krupskyi'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

İlya Krupskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Krupskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Krupskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Krupskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Vorskla U19

İlya Krupskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Krupskyi şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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