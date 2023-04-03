Ognjen Milicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Milicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Milicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ognjen Milicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ognjen Milicevic 20 Mart 2005 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ognjen Milicevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Milicevic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ognjen Milicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ognjen Milicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Vrsac U19
Ognjen Milicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ognjen Milicevic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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