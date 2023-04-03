Ognjen Milicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Milicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ognjen Milicevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ognjen Milicevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.