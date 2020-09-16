İnşaat işçilerinin defile şovu mankenlere taş çıkarttı!

Trabzon'da Hükümet Konağı’nın inşaatında çalışan işçiler tarafından yapılan defile görenleri şaşırttı. Strafordan yaptıkları podyumda mala, keser ve çimento mikseri yürüyen işçiler, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 5 milyon izlenerek çokça beğeni aldı.