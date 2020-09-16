İnşaat işçilerinin defile şovu mankenlere taş çıkarttı!
Trabzon'da Hükümet Konağı’nın inşaatında çalışan işçiler tarafından yapılan defile görenleri şaşırttı. Strafordan yaptıkları podyumda mala, keser ve çimento mikseri yürüyen işçiler, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından 5 milyon izlenerek çokça beğeni aldı.
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan olayda inşaat işçilerinin mala, keser ve çimento mikseri ile sergilediği podyum gösterisi izleyenleri gülümsetti. 2 günde 5 milyon izlenen ve şarkı eşiliğinde çekilen bu görüntülere sosyal medyadan çokça beğeni geldi.
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16 Eylül 2020 Çarşamba 11:49
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