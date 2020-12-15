Öterken nefessiz kalan horoz izleyenleri gülme krizine soktu!
Denizli'de ötmek için tüm nefesini harcayan bir horoz, bir süre sonra bayılıp yere düştü. O anlar izleyenleri kahkahaya boğarken sosyal medyada paylaşılan video vatandaşlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen horozun komik anları ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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15 Aralık 2020 Salı 16:53
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