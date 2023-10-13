İran’dan uyarı: "Gazze halkına yönelik cinayetlere artık tahammül etmeyeceğimizi duyuruyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının bölgeyi tehdit ettiğini belirterek "Siyonist rejim cinayetlerine devam ederse her ihtimal düşünülebilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de İsrail'in savaş suçu işlediği kaydeden Abdullahiyan, Filistinlilere yönelik cinayetlerin son bulması konusunda Lübnanlı mevkidaşı ile aynı fikirde olduklarını söyledi. Abdullahiyan, "Gazze halkına yönelik cinayetlere artık tahammül etmeyeceğimizi duyurmak için Lübnan'a geldim. Burada Hizbullah Genel Sekreteri ve Lübnan Başbakanı ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdim. İsrail'in Gazze halkına yönelik cinayetlerine son vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İslam İşbirliği Teşkilatı acil toplanmalı"

Abdullahiyan İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının bölgeyi tehdit ettiğini belirterek, "Siyonist rejim cinayetlerine devam ederse her ihtimal düşünülebilir" dedi. ABD'nin İsrail'in Filistin halkına yönelik cinayetlerini desteklediğini ve teşvik ettiğini vurgulayan Abdullahiyan, "ABD bölge ülkelerine sağduyu mesajları gönderirken, diğer yandan İsrail'e silah yardımı yapıyor ve İsrail'in daha fazla Filistinli çocuk ve kadın öldürmesi için önünü açıyor. ABD'liler bir yandan daha fazla Filistinlinin ölmesi için İsrail'e silah ve bomba gönderirken öte yandan da herkesi sağduyulu olmaya çağıramazlar" şeklinde konuştu. Gazze halkına insani yardım gönderilmesi konusunda temaslarının sürdüğünü belirten Abdullahiyan, İslam ülkelerinin Filistin konusunda ortak hareket etmeleri gerektiğini ve kısa zaman içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantı yapması çağrısında bulundu.

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"Tüm taraflar İsrail'e cinayetlerini sonlandırması için baskı yapmalı"

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını ve savaşın bölgeye yayılmaması için İranlı mevkidaşı ile fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Bouhabib , Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinlinin kuşatma altında kalamayacağını belirterek, "Biz savaştan yana değiliz ve devam eden gerilim bölgenin güvenliğini tehdit etmekte. Tüm taraflar İsrail'e siyonistlerin cinayetlerini sonlandırması için baskı yapmalı" ifadelerini kullandı.

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