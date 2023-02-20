Jhon Largacha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Largacha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Largacha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Largacha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Largacha 22 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Edinson Largacha Nuñez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Largacha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Jhon Largacha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jhon Largacha'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Largacha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Largacha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jhon Largacha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Largacha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Largacha şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.