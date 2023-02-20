Jhordy Dajome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhordy Dajome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhordy Dajome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhordy Dajome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhordy Dajome 12 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhordy Stiven Dájome Arboleda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhordy Dajome Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jhordy Dajome'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhordy Dajome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhordy Dajome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhordy Dajome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhordy Dajome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhordy Dajome şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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