Emerson Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Lezcano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Lezcano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Lezcano 9 Haziran 2004 tarihinde Bojaya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Lezcano Romana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Lezcano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simple Management yapmaktadır. Emerson Lezcano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Emerson Lezcano'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emerson Lezcano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson Lezcano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emerson Lezcano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Lezcano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bogotá FC

Emerson Lezcano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Lezcano şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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