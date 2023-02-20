Fabian Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Cuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Cuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Cuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Cuero 5 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Marlín Fabián Angulo Cuero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Cuero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına - tarihinde katılmıştır. Fabian Cuero'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Cuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Cuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Cuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Cuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Cuero şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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