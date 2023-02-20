Arlex Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arlex Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arlex Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arlex Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arlex Hurtado 15 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Arlex Fernando Hurtado Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arlex Hurtado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Arlex Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Arlex Hurtado'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arlex Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arlex Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arlex Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arlex Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2021 yılında Atlético Huila

24 Ocak 2022 yılında Bogotá FC

Arlex Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arlex Hurtado şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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