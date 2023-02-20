Yefrin Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yefrin Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yefrin Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yefrin Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yefrin Castillo 26 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yefrin Stiven Castillo Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yefrin Castillo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yefrin Castillo'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yefrin Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yefrin Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yefrin Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yefrin Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yefrin Castillo şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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