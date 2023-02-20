Eric Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Valencia 6 Nisan 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eric Fabian Valencia Camayo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Valencia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Eric Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Eric Valencia'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eric Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bogotá FC

Eric Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Valencia şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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