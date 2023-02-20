Fernando Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Caicedo 27 Aralık 2000 tarihinde Corinto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Fernando Caicedo Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Caicedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fernando Caicedo'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Bogotá FC

Fernando Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Caicedo şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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