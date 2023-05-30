Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılar

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

SEÇİM GÜNÜ ORTALIĞI KANA BULAYACAKLARDI

Terör örgütü DEAŞ'ın, Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs Pazar günü için eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet güçlerince belirlendi.

Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen terör örgütü DEAŞ üyesi A.H. ve onunla irtibatlı olduğu belirlenen 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

SEÇİME YÖNELİK SALDIRIYLA İLGİLİ YAZIŞMALARI ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, eylem hazırlığındaki A.H, Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği iddia edilen H.E. ile bu kişilerle iletişimleri belirlenen Y.B, M.C, S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.

A.H. ile H.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Y.B. yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Tutuklanan şüphelilerden A.H'nin eyleme hazırlandığı ve mühimmat temin etmeye çalıştığı, örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin baskını sırasında şüpheli A.H'nin cep telefonunu gizlemeye çalıştığı, beşinci kattaki apartman dairesinin penceresinden bir alt kata attığı görüldü.

A.H'nin cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı belirtildi.

Şüphelinin cep telefonunda, saldırı planları ve örgütün diğer yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin ele geçirildiği bildirildi.

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı

Dere kenarındaki korkuluklara elbiselerini astıktan sonra kayıplara karıştı!

Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"

Projelerini AGÜ’de sergilediler: Minik bilim kahramanlarının yenilikçi sunumları beğeni kazandı

CHP'li Mahmut Tanal yaşanan mağlubiyet sonrası gelen sosyal medya mesajına cevap verdi. Mesajı gündem oldu

İran'da karın ağrısı sebebiyle hastaneye giden adamın röntgen sonucu, doktorları şoka soktu!

Kemik erimesine karşı yeni proje: Borlu gıda takviyeleri ile kemik erimesi önlenecek

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşcinsellere idam yolunu açan yasaya imza attı

Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak tarım arazisine girdi!