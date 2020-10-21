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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey Yıldız'ına kavuşuyor mu?

Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey ve Sefer, gizli düşmanın kim olduğunu öğrenmeye çalışırken Yaşar'ın hafızasını kaybedip sadece Kuzey ve Yıldız'ı hatırlaması dikkat çekiyor. Kuzey ve Yıldız'ın bir arada olduğu romantik anlar ise kameralara yansıyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

KUZEY YILDIZI DİZİ KONUSU

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey’i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etmektedir. Yıldız ne yaparsa yapsın, dövse de sövse de hıncını alamaz. İçindeki küllenmek bilmeyen öfke, daha da alevlenmiştir. Kuzey’in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz’i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey’in iki dudağının arasındadır. 

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey Yıldız'ına kavuşuyor mu?

KUZEY YILDIZI OYUNCULARI

Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu

İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu

Merve Şen: Nahide Kadıoğlu

Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu

Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu

Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu

Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu

Zeynep Kankonde: Pembe Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe

Gizem Güneş: Feride

Aslıhan Kapanşahin: Mine

Özgür Karaman: Ömer

Burak Can: Poyraz Kadıoğlu

Şükrü Üçüncü: Şükrü

Meltem Tüzüner: Esma

Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu

Yasemin Hadivent: Fadime

İnan Yılmaz: Ruhi

Mert Yavuzcan: Çetin

Emrah Özdilek: Dr. Cihan

Can Kızıltuğ: Şoför Osman

Korcan Kol: Emin

Zeynep Koltuk: Şule

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21 Ekim 2020 Çarşamba 09:28
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