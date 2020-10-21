Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey Yıldız'ına kavuşuyor mu?
SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
KUZEY YILDIZI DİZİ KONUSU
Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.
Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey’i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etmektedir. Yıldız ne yaparsa yapsın, dövse de sövse de hıncını alamaz. İçindeki küllenmek bilmeyen öfke, daha da alevlenmiştir. Kuzey’in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz’i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey’in iki dudağının arasındadır.
KUZEY YILDIZI OYUNCULARI
Aslıhan Güner: Yıldız Kadıoğlu
İsmail Demirci: Kuzey Mollaoğlu
Toygan Avanoğlu: Sefer Kadıoğlu
Merve Şen: Nahide Kadıoğlu
Cezmi Baskın: Yaşar Kadıoğlu
Ferda Kaynar: Hanife Kadıoğlu
Uğur Demirpehlivan: Emine Mollaoğlu
Hüseyin Soysalan: Şeref Mollaoğlu
Zeynep Kankonde: Pembe Mollaoğlu
Berfin Nilsu Aktaş: Gökçe
Gizem Güneş: Feride
Aslıhan Kapanşahin: Mine
Özgür Karaman: Ömer
Burak Can: Poyraz Kadıoğlu
Şükrü Üçüncü: Şükrü
Meltem Tüzüner: Esma
Ecem Çalhan: Kamer Mollaoğlu
Yasemin Hadivent: Fadime
İnan Yılmaz: Ruhi
Mert Yavuzcan: Çetin
Emrah Özdilek: Dr. Cihan
Can Kızıltuğ: Şoför Osman
Korcan Kol: Emin
Zeynep Koltuk: Şule
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