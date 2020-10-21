Mucize Doktor 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali ve Nazlı'yı şok eden kaza!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ali, Adil hocayı hastaneye götürüp getirmek için araba kullanmaya çalışıyor. İşleri umduğu gibi gitmeyen Ali, Nazlı'nın da bulunduğu arabada kaza yapıyor. Çarptığı kişi Nazlı'nın babası çıkınca ikisi de şok oluyor.