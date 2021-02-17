Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. bölüm fragmanı yayınlandı! | Evliliğe Kuzey'den 'tokat' gibi cevap!

Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mine'nin evliliğine sinirlenen Kuzey, Emin'e tokat atarken Nahide'nin Sefer'i kovması üzerine evden ayrılan Sefer'in halleri ise izleyenleri gülümsetir. Halil İbrahim ve Feride'nin yakınlaşmaları diziye damga vurur.