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Ramo 33. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo'nun Mazhar ve Şerif'e büyük oyun!

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramo'nun Mazhar ve Şerif ile ilgili planları merak edilirken Ramo'nun Mazhar'a "Düşman değiliz ama asla dost olmayacağız" sözleri diziye damga vuruyor. Mazhar'ın Ramo'ya verdiği Cemil'i öldür emri karşısında Mazhar'ın ne yapacağı merak ediliyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

Ramo 33. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo'nun Mazhar ve Şerif'e büyük oyun!

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım (Ramo)

Esra Bilgiç – (Sibel)

Olgun Şimşek – (Cihangir)

İlker Aksum – (Hasan)

Yiğit Özşener – (Yavuz)

Devrim Özkan – (Nehir)

Mustafa Yıldıran – (Doğu)

Pelin Körmükçü – (Ahsen)

Efsane Odağ – (Afet)

Sacide Taşaner - (Sebahat)

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16 Şubat 2021 Salı 13:00
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