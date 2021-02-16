Ramo 33. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo'nun Mazhar ve Şerif'e büyük oyun!

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramo'nun Mazhar ve Şerif ile ilgili planları merak edilirken Ramo'nun Mazhar'a "Düşman değiliz ama asla dost olmayacağız" sözleri diziye damga vuruyor. Mazhar'ın Ramo'ya verdiği Cemil'i öldür emri karşısında Mazhar'ın ne yapacağı merak ediliyor.