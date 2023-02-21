Lukas Rogozan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Rogozan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Rogozan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Rogozan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Rogozan 1 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Rogožan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Rogozan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bicycle Kick yapmaktadır. Lukas Rogozan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Rogozan'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Rogozan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Rogozan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Rogozan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Rogozan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2017 yılında Vyskov U19

23 Şubat 2018 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2018 yılında FCZ Brno B

22 Ağustos 2019 yılında MFK Vyskov

6 Ağustos 2020 yılında FCZ Brno B

Lukas Rogozan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Rogozan şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

MFK Vyškov (2007 - 2015)FC Zbrojovka Brno (2015 - 2017)MFK Vyškov (2017 - 2018)FC Zbrojovka Brno (2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.