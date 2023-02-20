Mahmoud Nader Korayem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Nader Korayem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Nader Korayem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Nader Korayem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Nader Korayem 25 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da محمود نادر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Nader Korayem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Nader Korayem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Nader Korayem'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Nader Korayem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Nader Korayem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Nader Korayem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Nader Korayem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında Al-Rayyan Res.

7 Ağustos 2021 yılında Umm Salal SC

28 Temmuz 2022 yılında Al-Khor SC

Mahmoud Nader Korayem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Nader Korayem şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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