Mouz Jaad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouz Jaad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouz Jaad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouz Jaad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouz Jaad 10 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mouz Gadelseed Abdalla şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouz Jaad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouz Jaad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mouz Jaad'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mouz Jaad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouz Jaad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mouz Jaad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouz Jaad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Mesaimeer

1 Eylül 2020 yılında Al-Sadd SC

27 Temmuz 2021 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Sadd SC

Mouz Jaad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouz Jaad şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.