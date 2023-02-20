Abdulla Mahdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Mahdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Mahdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulla Mahdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulla Mahdi 29 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulla Mahdi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulla Mahdi'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulla Mahdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulla Mahdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulla Mahdi şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.
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