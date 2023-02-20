Ahmad Mohammed Al Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Mohammed Al Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Mohammed Al Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmad Mohammed Al Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmad Mohammed Al Saeed 29 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmad Mohammed Al Saeed Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Mohammed Al Saeed, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmad Mohammed Al Saeed'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmad Mohammed Al Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmad Mohammed Al Saeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Sadd SC
Ahmad Mohammed Al Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmad Mohammed Al Saeed şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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