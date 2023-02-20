Mohammed Waad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Waad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Waad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Waad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammed Waad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Waad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Waad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Waad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Waad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Waad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Waad 18 Eylül 1999 tarihinde ---, Baghdad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Katar,Irak uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Waad Abdulwahab Jadoua Al-Bayati/ محمد وعد عبد الوهاب جدوع البياتي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Waad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Waad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mohammed Waad'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Waad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__mw77/

Mohammed Waad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Waad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammed Waad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Waad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2018 yılında Júpiter Leonés

31 Aralık 2018 yılında Al-Sadd SC

1 Ocak 2019 yılında Al-Ahli SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

1 Şubat 2020 yılında Al-Sadd SC

Mohammed Waad kimdir

Mohammed Waad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Waad şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Sadd SC

Mohammed Waad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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Mohammed Waad nereli

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