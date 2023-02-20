Hasan Al Haydos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Al Haydos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Al Haydos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Al Haydos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Al Haydos 11 Aralık 1990 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Khalid Al-Haydos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Al Haydos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Al Haydos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2007 tarihinde katılmıştır. Hasan Al Haydos'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hasan Al Haydos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hassanalhaydos/

Hasan Al Haydos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Al Haydos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hasan Al Haydos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Al Haydos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Sadd SC

Hasan Al Haydos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Al Haydos şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Hasan Al Haydos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 160 maçta 34 gol atmıştır.

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