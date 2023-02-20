Mohammed Al Quraishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Quraishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Quraishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Al Quraishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Al Quraishi 24 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Al Quraishi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Quraishi'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Al Quraishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Al Quraishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Sadd SC
Mohammed Al Quraishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Al Quraishi şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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