Mahdi Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahdi Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahdi Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahdi Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahdi Salem 4 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahdi Salem Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mahdi Salem'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahdi Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahdi Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahdi Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahdi Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Sadd SC

Mahdi Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahdi Salem şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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