Santi Cazorla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santi Cazorla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santi Cazorla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santi Cazorla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santi Cazorla 13 Aralık 1984 tarihinde Lugo de Llanera şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Cazorla González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santi Cazorla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Santi Cazorla, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Santi Cazorla'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Santi Cazorla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/19SCazorla

http://www.facebook.com/pages/Santi-Cazorla/217197528327089?fref=ts

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Santi Cazorla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santi Cazorla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santi Cazorla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santi Cazorla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Oviedo Juv. A

1 Temmuz 2003 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2004 yılında Villarreal

7 Temmuz 2006 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2007 yılında Villarreal

26 Temmuz 2011 yılında Málaga CF

7 Ağustos 2012 yılında Arsenal

6 Ağustos 2018 yılında Villarreal

3 Ağustos 2020 yılında Al-Sadd SC

Santi Cazorla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santi Cazorla şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santi Cazorla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Covadonga (1992–1996)

İspanya takımında 20 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 81 maçta 15 gol atmıştır.

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