Ahmed Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Sayyar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Sayyar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Sayyar 6 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Bahreyn uyrukludur.Gerçek adı da أحمد سيار / Ahmed Bader Sayyar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Sayyar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed Sayyar'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Sayyar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Sayyar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Sayyar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Sayyar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Al-Gharafa SC

1 Ocak 2017 yılında Al-Sadd SC

Ahmed Sayyar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Sayyar şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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