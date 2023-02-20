Talal Atiyaq Alshaaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talal Atiyaq Alshaaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talal Atiyaq Alshaaibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Talal Atiyaq Alshaaibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Talal Atiyaq Alshaaibi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Talal Atiyaq Alshaaibi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına - tarihinde katılmıştır. Talal Atiyaq Alshaaibi'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Talal Atiyaq Alshaaibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Talal Atiyaq Alshaaibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Talal Atiyaq Alshaaibi şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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