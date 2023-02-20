Hashim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hashim Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hashim Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hashim Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hashim Ali 17 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Hashim Ali Abdullatif şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hashim Ali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Afif Hasan yapmaktadır. Hashim Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hashim Ali'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hashim Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hashim Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hashim Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hashim Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sadd Reserve

1 Temmuz 2018 yılında Al-Sadd SC

22 Ocak 2019 yılında Al-Arabi SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Sadd SC

9 Eylül 2021 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Sadd SC

Hashim Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hashim Ali şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Hashim Ali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.