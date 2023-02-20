Meshaal Barsham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshaal Barsham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meshaal Barsham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meshaal Barsham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meshaal Barsham 14 Şubat 1998 tarihinde Khartoum şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da مشعل برشم / Meshaal Issa Barsham şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meshaal Barsham Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meshaal Barsham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Meshaal Barsham'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Meshaal Barsham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meshaal Barsham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meshaal Barsham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meshaal Barsham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sadd SC

Meshaal Barsham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meshaal Barsham şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Meshaal Barsham Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 22 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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