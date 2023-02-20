Bahaa Ellithi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahaa Ellithi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bahaa Ellithi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bahaa Ellithi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bahaa Ellithi 18 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Bahaa Mamdouh Ellithi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bahaa Ellithi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Bahaa Ellithi'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bahaa Ellithi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bahaa Ellithi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bahaa Ellithi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bahaa Ellithi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2019 yılında Qatar SC

30 Haziran 2020 yılında Al-Sadd SC

31 Temmuz 2021 yılında Qatar SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Sadd SC

Bahaa Ellithi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bahaa Ellithi şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Bahaa Ellithi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.