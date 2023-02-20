Akram Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akram Afif kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akram Afif ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akram Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akram Afif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Afif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akram Afif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akram Afif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akram Afif 18 Kasım 1996 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Akram Hassan Afif şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akram Afif Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Akram Afif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Akram Afif'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Akram Afif Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akramafif/

Akram Afif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akram Afif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Akram Afif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akram Afif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2012 yılında Sevilla Juv. A

30 Haziran 2014 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2014 yılında Villarr. Juv. A

31 Aralık 2014 yılında Al-Sadd SC

7 Ocak 2015 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2016 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2016 yılında Villarreal

4 Ağustos 2016 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2017 yılında Villarreal

14 Temmuz 2017 yılında KAS Eupen

30 Ocak 2018 yılında Villarreal

31 Ocak 2018 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2020 yılında Villarreal

8 Temmuz 2020 yılında Al-Sadd SC

Akram Afif kimdir

Akram Afif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akram Afif şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Akram Afif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 24 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Katar U20 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Akram Afif nereli

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