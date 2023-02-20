Abdulrahman Masoud Al Naimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Masoud Al Naimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulrahman Masoud Al Naimi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulrahman Masoud Al Naimi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.