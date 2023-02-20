Abdulrahman Masoud Al Naimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Masoud Al Naimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Masoud Al Naimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrahman Masoud Al Naimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrahman Masoud Al Naimi 8 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrahman Masoud Al Naimi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Masoud Al Naimi'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrahman Masoud Al Naimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrahman Masoud Al Naimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Sadd SC
Abdulrahman Masoud Al Naimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrahman Masoud Al Naimi şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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