Mustafa Mashaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Mashaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Mashaal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Mashaal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Mashaal 28 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفى طارق / Mustafa Tarek Mashaal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Mashaal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Mashaal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mustafa Mashaal'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustafa Mashaal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Mashaal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mustafa Mashaal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Mashaal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Sadd SC

Mustafa Mashaal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Mashaal şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Mustafa Mashaal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 13 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.