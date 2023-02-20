Baghdad Bounedjah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baghdad Bounedjah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baghdad Bounedjah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baghdad Bounedjah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baghdad Bounedjah 24 Kasım 1991 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baghdad Bounedjah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM Tunisia yapmaktadır. Baghdad Bounedjah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Baghdad Bounedjah'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Baghdad Bounedjah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baghdad_bounjah/

Baghdad Bounedjah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baghdad Bounedjah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Baghdad Bounedjah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baghdad Bounedjah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2013 yılında ES Sahel

1 Temmuz 2015 yılında Al-Sadd SC

7 Temmuz 2015 yılında ES Sahel

31 Aralık 2015 yılında Al-Sadd SC

Baghdad Bounedjah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baghdad Bounedjah şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baghdad Bounedjah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RCG Oran

Cezayir takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 22 gol atmıştır.

Cezayir U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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