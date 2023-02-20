Boualem Khoukhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boualem Khoukhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boualem Khoukhi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boualem Khoukhi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boualem Khoukhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boualem Khoukhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boualem Khoukhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boualem Khoukhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boualem Khoukhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boualem Khoukhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boualem Khoukhi 9 Temmuz 1990 tarihinde Bou Ismaïl şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Katar,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da بوعلام خوخي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boualem Khoukhi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Transfers yapmaktadır. Boualem Khoukhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Boualem Khoukhi'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boualem Khoukhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boualem Khoukhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Boualem Khoukhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boualem Khoukhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında JSM Chéraga

1 Temmuz 2009 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sadd SC

Boualem Khoukhi kimdir

Boualem Khoukhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boualem Khoukhi şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JSM Chéraga (2006-2009)

Boualem Khoukhi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 84 maçta 21 gol atmıştır.

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Boualem Khoukhi nereli

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