Nayef Hamid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nayef Hamid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nayef Hamid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nayef Hamid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nayef Hamid 9 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nayef Hamid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nayef Hamid'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nayef Hamid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nayef Hamid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Sadd SC
Nayef Hamid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nayef Hamid şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.
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