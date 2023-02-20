Rodrigo Tabata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Tabata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Tabata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Tabata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Tabata 19 Kasım 1980 tarihinde Araçatuba şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Katar,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Barbosa Tabata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Tabata Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rodrigo Tabata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Tabata'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Tabata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Tabata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Tabata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Tabata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1999 yılında Etti Jundiaí

1 Ocak 2000 yılında São Bento (SP)

1 Ocak 2001 yılında Santo André

1 Mayıs 2001 yılında Ferroviário-CE

1 Temmuz 2001 yılında Internacional

1 Ocak 2002 yılında Treze FC

1 Mayıs 2002 yılında Grêmio

1 Temmuz 2002 yılında Ceará SC

1 Ocak 2003 yılında Piracicaba

1 Mayıs 2003 yılında América-RN

1 Temmuz 2003 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2004 yılında Goiás EC

1 Ocak 2006 yılında Santos FC

29 Temmuz 2008 yılında Gaziantepspor

29 Ağustos 2009 yılında Beşiktaş

20 Ocak 2011 yılında Al-Rayyan SC

30 Haziran 2011 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2011 yılında Al-Rayyan SC

1 Şubat 2014 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2015 yılında Al-Rayyan SC

28 Temmuz 2020 yılında Al-Sadd SC

Rodrigo Tabata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Tabata şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrigo Tabata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paulista FC

Katar takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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