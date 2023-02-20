Saad Al Sheeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Sheeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Al Sheeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Al Sheeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Al Sheeb 19 Şubat 1990 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da سعد الشيب / Saad Abdullah Al-Sheeb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Al Sheeb Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Al Sheeb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Ocak 2008 tarihinde katılmıştır. Saad Al Sheeb'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Al Sheeb Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saad_aldosari1/

Saad Al Sheeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Al Sheeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Al Sheeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Al Sheeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Al-Sadd SC

Saad Al Sheeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Al Sheeb şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Saad Al Sheeb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 1 numaralı formasıyla 30 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 80 maçta 0 gol atmıştır.

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