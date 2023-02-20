Abdulrahman Bakri Al Ameen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Bakri Al Ameen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Bakri Al Ameen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Bakri Al Ameen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Bakri Al Ameen 9 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Bakri Al Ameen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Bakri Al Ameen'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Bakri Al Ameen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Bakri Al Ameen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulrahman Bakri Al Ameen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Bakri Al Ameen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Sadd SC

Abdulrahman Bakri Al Ameen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Bakri Al Ameen şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.