Jihad Mohammed Hadeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jihad Mohammed Hadeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jihad Mohammed Hadeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jihad Mohammed Hadeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jihad Mohammed Hadeb 14 Ekim 2000 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Katar,Filistin uyrukludur.Gerçek adı da جهاد محمد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jihad Mohammed Hadeb Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jihad Mohammed Hadeb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jihad Mohammed Hadeb'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jihad Mohammed Hadeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jihad Mohammed Hadeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jihad Mohammed Hadeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jihad Mohammed Hadeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Sadd SC

1 Ocak 2022 yılında Al-Khor SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Sadd SC

Jihad Mohammed Hadeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jihad Mohammed Hadeb şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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