Pedro Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Miguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Miguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Miguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Miguel 6 Ağustos 1990 tarihinde Algueirão–Mem Martins şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Katar,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Carvalho Deus Correia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Miguel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Miguel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 31 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Pedro Miguel'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Miguel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedrororocorreia22/

Pedro Miguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Miguel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Miguel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Miguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Estoril U17

1 Temmuz 2007 yılında Farense U19

1 Temmuz 2009 yılında Farense

1 Temmuz 2010 yılında Aljustrelense

1 Ocak 2011 yılında Al-Ahli SC

31 Ocak 2016 yılında Al-Sadd SC

Pedro Miguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Miguel şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Miguel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica, Estrela Amadora, Estoril Praia, Farense

Katar takımında 2 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 78 maçta 1 gol atmıştır.

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