Abdullah Badr Al Yazidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Badr Al Yazidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Badr Al Yazidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Badr Al Yazidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Badr Al Yazidi 28 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Badr Al Yazidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Badr Al Yazidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sadd SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sadd SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdullah Badr Al Yazidi'nin Al-Sadd SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Badr Al Yazidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Badr Al Yazidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Badr Al Yazidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Badr Al Yazidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Sadd SC

Abdullah Badr Al Yazidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Badr Al Yazidi şuan Al-Sadd SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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